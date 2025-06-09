Как SSP соединяют бренды с паблишерами: взгляд изнутри

SSP на рекламном рынке: роль, значение и мифы Supply-Side Platform (SSP) — это технологическая платформа, которая позволяет владельцам веб-сайтов, мобильных приложений и других цифровых ресурсов эффективно управлять и продавать свои рекламные площади.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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