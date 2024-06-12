Это было прекрасно: В Сириусе прошёл парад сапов и велозаезд в честь Дня России Сотни сириусян и гостей федеральной территории приняли участие, за что мы им благодарны.
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Это было прекрасно: В Сириусе прошёл парад сапов и велозаезд в честь Дня России Сотни сириусян и гостей федеральной территории приняли участие, за что мы им благодарны.