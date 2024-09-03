Названы лучшие продукты для здорового завтрака

Среди них — яйца, авокадо и творог Питательный завтрак с большим количеством белка и клетчатки помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови в течение дня, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета второго типа, пишет портал EatingWell.