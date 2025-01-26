Развод и смена стиля явно пошли Нюше на пользу— она стала еще краше и прямо-таки засияла. Накануне певица опубликовала в Инстаграме* видео в дерзком образе под свой хит «Вою на луну» и восхитила подписчиков — особенно мужскую часть.
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