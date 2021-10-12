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США меняет подход к РФ, Нуланд Украине не поможет – Бортник

США меняет подход к РФ, Нуланд Украине не поможет – Бортник

США меняют свою позицию в отношении России и выискивают новые формы для сотрудничества. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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