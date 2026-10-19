35-летнюю липчанку подозревают в краже золотой цепочки у знакомого. Женщина дождалась, когда хозяин квартиры уснет, сняла с него украшение и ушла.
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