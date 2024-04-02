Бах: МОК просил украинцев следить за словами атлетов и чиновников РФ в интернете

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что МОК призывал украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в Сети, чтобы с учетом этого принять решение об их допуске на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже.