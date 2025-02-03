Счётная палата и депутаты усомнились в корректности отчёта Минприроды по нацпроекту "Экология"

Национальный проект «Экология», реализуемый с 2019 по 2024 год, завершил свой шестилетний цикл. Итоги, представленные Министерством природных ресурсов и экологии (Минприроды), вызывают неоднозначную реакцию.
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