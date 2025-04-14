В ХАМАС рассказали, что получили предложение Израиля о прекращении огня в Газе

TASS/AP/Jehad Alshrafi Палестинское движение ХАМАС получило от посредников предложение о прекращении огня в секторе Газа и в настоящее время изучает документ, заявило палестинское движение в своем телеграм-канале.
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