Татьяна Княжицкая: «Витражные» адреса

В Петербурге до сих пор есть малоизвестные не только горожанам, но и специалистам произведения искусства Трудно поверить, что в Петербурге до сих пор есть малоизвестные не только горожанам, но и специалистам произведения искусства.
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