❗️В течение дня в Армянске будут проходить учебные стрельбы «Сегодня, с 10:00 до 14:00 и с 21:00 до 24:00 возможно будут слышны громкие звуки.
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❗️В течение дня в Армянске будут проходить учебные стрельбы «Сегодня, с 10:00 до 14:00 и с 21:00 до 24:00 возможно будут слышны громкие звуки.