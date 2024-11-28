Ретроградный Меркурий 2024: какие знаки зодиака столкнутся с финансовыми трудностями? Ольга ВайленкоС 26 ноября по 15 декабря 2024 года нас ждет очередной период ретроградного Меркурия — явления, которое, по мнению астрологов, способно повлиять на многие аспекты нашей жизни.
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