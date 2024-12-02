Выдержать будет трудно: метеорологи составили график магнитных бурь на декабрь – с начала месяца будет штормить Ольга БезродняяГрафик магнитных бурь на декабрь, составленный метеорологами поможет людям подготовиться к сложным дням, которых в этом месяце будет более чем достаточно.