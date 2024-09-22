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Царьград

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«Жизнь пронеслась перед глазами»: впервые врачи смогли это зафиксировать

«Жизнь пронеслась перед глазами»: впервые врачи смогли это зафиксировать

Хотя исследование еще требует дальнейшего изучения и подтверждения, оно дает уникальный взгляд на то, что может происходить в человеческом сознании на пороге жизни и смерти.

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Комментарии
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Константин Самарин
Что это меняет?  Промелькнула вся прошлая жизнь, не промелькнула... дальше-то небытие.
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15 час.

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