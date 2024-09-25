Мать погибшего в ходе специальной военной операции военнослужащего, рассказала РИА Новости, что боевики Вооружённых сил Украины уничтожили памятные таблички её сына, которые висели на школе и техникуме в Судже Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии