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Боевики ВСУ расстреляли памятные таблички бойцов СВО в Судже

Боевики ВСУ расстреляли памятные таблички бойцов СВО в Судже

Мать погибшего в ходе специальной военной операции военнослужащего, рассказала РИА Новости, что боевики Вооружённых сил Украины уничтожили памятные таблички её сына, которые висели на школе и техникуме в Судже Курской области.

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