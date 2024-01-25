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Неудачи на Украине делают США посмешищем: Макгрегор рассказал, сколько военных США погибли на СВО

Неудачи на Украине делают США посмешищем: Макгрегор рассказал, сколько военных США погибли на СВО

— Утверждение американского сенатора Линдси Грэма о том, что ни один гражданин США не потерпел гибели на украинской земле, квалифицировано как дезинформация и ложь; — Администрация США, по его словам, активно утаивает информацию о гибели своих граждан на Украине, и такие сведения не находят отражения в западных СМИ; — "Наши неудачи на Украине делают нас предметом насмешек в глазах мирового сообщества"; — За время конфликта Россия только укрепилась; — По завершении конфликта на Украине, согласно прогнозу, Владимир Зеленский уедет в один из своих резиденций на Кипре, в Италии или во Флориде; — Макгрегор считает Зеленского мошенником, который не представляет интересы украинского народа.

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