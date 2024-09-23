В Мариинскую больницу привезли тяжелого пациента с ранами грудной клетки. По информации Мойки78, скорая забрала 36-летнего пострадавшего из коммунальной квартиры на улице Всеволода Вишневского 22 сентября.
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В Мариинскую больницу привезли тяжелого пациента с ранами грудной клетки. По информации Мойки78, скорая забрала 36-летнего пострадавшего из коммунальной квартиры на улице Всеволода Вишневского 22 сентября.