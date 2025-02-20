Президент Украины Владимир Зеленский продолжает вооруженный конфликт, в результате которого его страна потеряла почти целое поколение мужчин, отменяет президентские выборы и подавляет свободу слова, вымогая у других стран деньги.
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