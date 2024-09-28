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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о Деанджело: «СКА умеет находить хороших игроков. Ради него пришлось уйти Галимову – это тренерское решение, так нужно»

27 сентября СКА расторг контракт с форвардом. Ранее сообщалось, что Галимов может перейти в «Барыс», но КХЛ не разрешила трансфер из-за лимита на их число между двумя командами.

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