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Володин: Чехия, Украина, Грузия, Прибалтика! Не Россия вам должна, а вы России!...

Володин: Чехия, Украина, Грузия, Прибалтика! Не Россия вам должна, а вы России!...

Украина, Грузия, Прибалтика, страны бывшего социалистического лагеря, в частности Чехия, должны быть благодарны России за все, что было вложено в них.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот так бы политики и чиновники выполняли свои обязательства перед Российским народом и пенсионерами... А то только бла бла бла... При этом сами о себе не забывают и год от года расходы на их содержание растут и богатеют нашт "СИРОТУШКИ"...
Странник
а по теме то есть не согласия?
Николай Титов
Так и хочется спросить - Где же вы, умные такие и принципиальные, раньше-то были. Буквально год назад Козак и Миллер, под каким-то надуманным предлогом оплатили Украине счет на 6,0 миллиардов долларов. Такое ощущение, что наши избранники на словах - «Да не Россия вам должна, а вы России....." это фраза из контекста, а на деле чуток другое!
Странник
так и хочется спросить, вы чего раньше то это не написали?
Геннадий Рязанов
А что раньше небыло понятно , что РОССИЯ ДЛЯ БРАТУШЕК- ДОЙНАЯ КОРОВА, А НАРОД РОССИИ ЭТО НАРОД ДЛЯ ДОЙКИ И ДАВАЙ И МАЛО ГОВОРИ, А ТО ОБИЖУСЬ! НО ПУГАЛИ ТО НЕ НАРОД А ЧИНУШ У КОРЫТА!!
Странник
видать на разум надеялись ... но видимо зря
Анатолий Селиванов
Не Правильно - все без исключения Россияне Требуют Вернуть Все вложенное за весь период (для проебалтов с раннего советского и для пшеков и разной ху....и до развала блока Варшавский договор и т.д.) (за промышленость и вложенное в сельскоехозяйство, а так же полная выплата за военное оружие поставленное и то которое изготовлялось без лиценции СССР и РФ понастоящее время)!!!!!!!!!!!

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