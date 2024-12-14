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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василевский о 10-летнем снижении среднего % вратарских сэйвов в НХЛ: «Парни перестали бросать ради броска. Все ищут идеальные моменты»

Средний процент отраженных бросков в лиге снижается на протяжении 10 лет подряд – с 91,5% в сезоне-2014/15 до 90,0% в текущем.

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