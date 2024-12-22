Мигрантским уголовникам вручили паспорта РФии прямо в тюрьме. В исправительной колонии № 26, находящейся в Спиридоновке Волжского района, 20 осуждённым иностранным преступникам торжественно вручили паспорта РФ.
Скандал с выдачей русских паспортов осуждённым иностранцам. Почему она возможна? Объясняем по-простому
Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Лицедеи используют СВО как прачечную, а эти дикари и преступники с помощью корумпированных чиновников как средство наживы. Когда наше государство прекратит эту практику.. Преступник должен сидеть в тюрьме!
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4 час.
Владимир Елкин
Пора с сотрудников этих ФСИН снять погоны и отправить в места не столь отдаленные в качестве заключенных!
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1 час.
ЕС
Евгений Сорокин
Сразу в штурмЫ и до конца войны! ЁбТвМА!!!! Когда же это блиадство закончится.... Всех продажных полицаев на войну, на ЛБС, а вместо них Росгвардию и бывших СВОшников, для начала, а потом разберёмся...
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17 мин.
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