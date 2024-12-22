Скандал с выдачей русских паспортов осуждённым иностранцам. Почему она возможна? Объясняем по-простому

СТ Сергей Туренко Лицедеи используют СВО как прачечную, а эти дикари и преступники с помощью корумпированных чиновников как средство наживы. Когда наше государство прекратит эту практику.. Преступник должен сидеть в тюрьме!

Владимир Елкин Пора с сотрудников этих ФСИН снять погоны и отправить в места не столь отдаленные в качестве заключенных!