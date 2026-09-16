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Хитрости на экзаменах, уход к попутчице в 70 лет и тайные дочери: крутые повороты судьбы Михаила Кокшенова

Хитрости на экзаменах, уход к попутчице в 70 лет и тайные дочери: крутые повороты судьбы Михаила Кокшенова

На киноэкранах Михаил Кокшенов казался добродушным и простоватым парнем — то продавцом апельсинов Стёпой из комедии «Спортлото-82», то смущённым Лёшей Пряхиным из фильма «Самая обаятельная и привлекательная».

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