В столице Камчатки реализуют проект архитектурного освещения

Aнатолий Райков

Наверно целесообразно будет снабдить уличное освещение солнечными батареями и датчиками движения,не каждый светильник,а на улице.И сделать каждое освещение с датчиком освещения и подъезды каждого дома целесообразно перейти на автономное электричество,чтобы хватило питания на всю ночь.Таким образом можно разгрузить электро станции и подстанции.Похоже светодиодные лампы,электроэнергию потребляют меньше,а вот светят светлее обычных ламп.Это не реклама,а опыт.Начинал я энергосберегающих ламп,вместо ламп накаливания и закончил светодиодными.Потреблят они мало,но светят больше,обычных ламп накаливания.Светильник с солнечной батареей и с датчиком ночным,а ещё в добавок и с датчиком движения с функцией присутствия видеокамеры.