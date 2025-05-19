❗️В Бахчисарайском районе 23 мая пройдут учения по антитеррору Тренировки пройдут на территории села Скалистое с 9:00 до 16:00, сообщила глава администрации района Анжелика Ястребова.
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❗️В Бахчисарайском районе 23 мая пройдут учения по антитеррору Тренировки пройдут на территории села Скалистое с 9:00 до 16:00, сообщила глава администрации района Анжелика Ястребова.