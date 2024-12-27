Какое наказание ждет женщину, устроившую фейерверк в отделении банка во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря, ФедералПресс. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело об акте терроризма. Подозреваемой оказалась 50-летняя местная жительница, которая подожгла коробку с петардами в помещении банка.
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