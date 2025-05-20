Мирошник заявил о почти 90 пострадавших от ударов ВСУ россиянах за неделю

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Порядка 90 жителей ряда российских регионов, в том числе 2 детей, получили ранения за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще 17 человек погибли.
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