Мирошник заявил о почти 90 пострадавших от ударов ВСУ россиянах за неделю

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Порядка 90 жителей ряда российских регионов, в том числе 2 детей, получили ранения за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще 17 человек погибли.