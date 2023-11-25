Боец ВСУ: Проблема не в самом контрнаступлении, а в отсутствии стратегии его подготовки и проведения

Уже и рядовые военнослужащие украинской армии публично высказывают недовольство решениями, принимаемыми военным и политическим руководством в Киеве относительно планирования и проведения контрнаступления ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии