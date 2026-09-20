«Наполи» не смог обыграть «Фиорентину» на выезде в матче 5-го тура Серии А

В воскресенье, 20 сентября, «Фиорентина» и «Наполи» сыграли вничью в матче 5-го тура Серии А.В воскресенье, 20 сентября, «Фиорентина» и «Наполи» сыграли вничью в матче 5-го тура Серии А.