Андрей Ватутин: «МОК послал позитивный сигнал, но переоценивать его не стоит»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал перспективы возвращения российских клубов на международную арену после решения исполкома МОК временно отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России.
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