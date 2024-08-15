Сегодня стартовал приём заявок на новый образовательный поток ямальской школы кадрового резерва. За три предыдущих образовательных потока выпускниками стали 237 человек, каждый четвертый – добился карьерного продвижения.
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