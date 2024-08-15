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Стартовал приём заявок на новый образовательный поток ямальской школы кадрового резерва

Стартовал приём заявок на новый образовательный поток ямальской школы кадрового резерва

Сегодня стартовал приём заявок на новый образовательный поток ямальской школы кадрового резерва. За три предыдущих образовательных потока выпускниками стали 237 человек, каждый четвертый – добился карьерного продвижения.

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