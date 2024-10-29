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РИА Новый день

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На Южный Урал обрушился снегопад

На Южный Урал обрушился снегопад

Водителей Челябинской области предупредили об ухудшении погодных условий. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в настоящее время на территории горнозаводской зоны Южного Урала начались осадки в виде снега.

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