Житель Германии вакцинировался от коронавируса 217 раз и не болел COVID-19

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Забавный персонаж этот немец. А я , с первого дня аферы века под кодовым названием "ковид", ЕЖЕДНЕВНО выпиваю 250 грамм коньяка (кроме выходных. В выходные - по 500 грамм), выкуриваю не менее пачки сигарет в день. Не сделал НИ ОДНОЙ прививки ( иначе мои собственные вирусы не поняли бы меня). Работая среди массы людей, - надевал маску всего ДВА раза (да и то - по требованию охраны магазинов Леруа и Глобус) . В результате подобного издевательства над организмом, с начала аферы и по сегодняшний день забыл, что такое простуда, повышенная температура и несварение желудка. В январе этого года мне исполнилось 64 года , и, как показал медосмотр (который пришлось пройти по настоятельному требованию жены) - имею частичные, ВОЗРАСТНЫЕ изменения в организме. Желаю ВСЕ ВАМ, дорогие земляки -крепкого здоровья и бодрого взгляда в будущее! А бедолаге немцу остается только одно - сделать еще 283 прививки, и вписать себя в книгу рекордов Гиннеса! PS : Всё, что я сообщил - не является рекомендациями! Это всего лишь - личный опыт.