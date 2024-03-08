Кайли Дженнер отказалась отвечать на вопросы о Тимоти Шаламе на фоне слухов о расставании

Кайли Дженнер вновь подогрела слухи о расставании с Тимоти Шаламе. Телезвезда и бизнесвумен на днях дала интервью газете The New York Times и в беседе с журналистом очень расплывчато отвечала на вопросы о бойфренде.
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