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ИА Регнум

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Истребитель бюджета. Пентагон скрыл от американцев черную дыру для денег

Истребитель бюджета. Пентагон скрыл от американцев черную дыру для денег

Впервые за двадцать лет Пентагон полностью засекретил ежегодный доклад Счетной палаты (Government Accountability Office, GAO) по программе F-35, лишив общественность и большинство конгрессменов доступа к единственному независимому источнику информации о состоянии самой дорогой военной программы в истории США.

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