Истребитель бюджета. Пентагон скрыл от американцев черную дыру для денег

Впервые за двадцать лет Пентагон полностью засекретил ежегодный доклад Счетной палаты (Government Accountability Office, GAO) по программе F-35, лишив общественность и большинство конгрессменов доступа к единственному независимому источнику информации о состоянии самой дорогой военной программы в истории США.