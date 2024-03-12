«Ведёт к упадку Америки»: в конгрессе США резко раскритиковали бюджетный запрос Байдена

Дорожной картой, которая ведет к упадку Америки, назвали в совместном заявлении представители Республиканской партии в Палате представителей обнародованный бюджетный запрос президента Джо Байдена на 2025 финансовый год, сообщает телеканал Fox News.
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