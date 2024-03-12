Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Вопрос к командованию ЧФ: почему, не смотря на все эти удары, украинские дроны атакуют корабли Черноморского Флота, с...Армия России унич...
  • Константин Самарин
    А что так скромно? Боевикам ВСУ пора рыть схроны подо Львовом.В США назвали гор...
  • Константин Самарин
    Там до 60% были боевики из "Русского Добровольческого Корпуса", нео-нацисиы, предавшие Россию.Враг попытался пр...

«Ведёт к упадку Америки»: в конгрессе США резко раскритиковали бюджетный запрос Байдена

«Ведёт к упадку Америки»: в конгрессе США резко раскритиковали бюджетный запрос Байдена

Дорожной картой, которая ведет к упадку Америки, назвали в совместном заявлении представители Республиканской партии в Палате представителей обнародованный бюджетный запрос президента Джо Байдена на 2025 финансовый год, сообщает телеканал Fox News.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх