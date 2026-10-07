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Царьград

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Минобороны РФ: за ночь над регионами сбит 311 беспилотников

Минобороны РФ: за ночь над регионами сбит 311 беспилотников

Министерство обороны РФ отчиталось о перехвате и уничтожении 311 беспилотников самолетного типа над Крымом, 15 областями, Пермским краем, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

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