Политолог оценил план Трампа по завершению конфликта на Украине: «Капкан для России»

МОСКВА, 7 ноября, ФедералПресс. План республиканской администрации Дональда Трампа по разрешению конфликта на Украине является стратегическим вызовом для России, который может иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе.
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