Солистка «Виа Гры» Надежда Грановская стала экстрасенсом

После начала СВО она покинула Россию Солистка «Виа Гры» Надежда Грановская, покинувшая Россию после начала специальной военной операции, стала экстрасенсом и теперь делится секретами «божественного послания».
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