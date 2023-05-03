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Польская правозащитница Иоанна Пахвицевич заявила о продаже в Европу детей из украинских детдомов

Польская правозащитница Иоанна Пахвицевич заявила о продаже в Европу детей из украинских детдомов

Польская правозащитница Иоанна Пахвицевич заявила о продаже в Европу детей из украинских детдомов.Пахвицевич рассказала в беседе с «Известиями» об известном ей случае.

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