Окружной суд Иерусалима подтвердил запрет на иудейские молитвы на Храмовой горе

Иерусалим, 9 октября. Окружной суд Иерусалима оставил в силе наказание для еврея, ранее совершившего молитву на Храмовой горе и оправданного мировым судом.
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