Благодаря уполномоченному в Магаданской области предприятие сможет в срок начать работы по ремонту школы в п. Палатка

В марте 2024 года руководитель одного из строительных предприятий обратился к бизнес-омбудсмену Григорию Чуб с жалобой на бездействие должностных лиц Магаданского областного государственного казенного учреждения “Управление капитального строительства Магаданской области”, которые не оплачивали авансы по государственным контрактам.
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