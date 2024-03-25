Благодаря уполномоченному в Магаданской области предприятие сможет в срок начать работы по ремонту школы в п. Палатка

В марте 2024 года руководитель одного из строительных предприятий обратился к бизнес-омбудсмену Григорию Чуб с жалобой на бездействие должностных лиц Магаданского областного государственного казенного учреждения “Управление капитального строительства Магаданской области”, которые не оплачивали авансы по государственным контрактам.