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Александр Якушев поддержал решение Президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024 году

Александр Якушев поддержал решение Президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024 году

Российский спортсмен поддержал выдвижение президента Известный российский хоккеист и двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказал свою поддержку выдвижению Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.

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