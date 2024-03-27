Егор Крид настаивает на серьезной охране после «Крокус Сити Холл»

Только рэпер Егор Крид не отменил концерты в российских городах. Многие артисты после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» уже успели объявить об отмене и переносе своих выступлений на новые даты.
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