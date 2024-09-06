«Русские имели много стрелков, которые мужественно вышли вперед и первыми приняли натиск перед дружиной князя…» – так начинается хроника ключевого сражения Ливонской войны, развернувшегося 12 апреля 1242 года на льду Чудского озера и вошедшего в историю под названием «Ледовое побоище».
Ледовое побоище: помогали ли татаро-монголы Александру Невскому победить немцев?
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Оксана Дергач
Автор ещё бы сказку о Буратино разобрал - Спал ли тот с Мальвиной? К чему весь этот шизобред? Какое "ледовое побоище", какие монголо-татары, откуда взяты датировки, с потолка или лживой насквози "истории"??? Объясняю: Современные датировки появились после условного 1875 года. После принятия 17 странами десятеричной(фальшивой) системы счёта! Но это ещё не всё. Практически до конца условного 19 века, даты писались так - j596, где j от исуса, а 596 - месяцы, а не годы. И всё это привязывалось к выдуманному - "Всемирному библейскому сообществу", условной дате 26 апреля 1804 года - ЛОНДОН! Все эти даты даже не скрываются, и официально признаны и опубликованы! Так же, сохранились датировки вида j596, не только на зданиях, но и в документах. Далее: "Псы - рыцари" - выдумка, от начала до конца! Не существовало не только христианства в указанное время, но и железа, а так же - самих немцев. Дата создания "Германии" - условный 1871 год! До этого, место называлось П-Руссия, буква П - носитель, носимое, обозначает в русском языке. Почта, Почтальон, Посылка, Поклажа, Подвода, Поезд, Параход и так далее.... А Берлин, производное от Береговая линия, сокращением - Бер-линия, сегодня Берлин и есть! И генетически "немцы" как и все русские люди - R1a, в правильном, русском написании Р-ОДИН-А. Всё это очень легко проверить и самому во всём убедиться. Вместо того, что бы сказки фальшивой всемирной "истории" обсуждать...
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17 час.
Оксана Дергач
И это ещё не приведены данные о том, что железо научились варить только после условного 1856 года - "Бессемеровский процесс". Чем воевали, какая "броня" была, из какого железа - выдуманного? И куча ещё нелепостей, типа монголо-татар и некоего ига... ИГО - единство разделённого образа, Объединение чего то... Но в указанные времена, весь мир был РУСЬ, и все люди говорили на русском языке. Так мозг людей устроен, и не может работать на иных принципах! Об этом говорят русские топонимы по всей Земле! Все материки и не только, на русскую букву А - материя, материальное, начинаются...
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17 час.
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