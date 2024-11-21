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В Крыму лишились части урожая картофеля из-за гибели семян

В Крыму лишились части урожая картофеля из-за гибели семян

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Аграрии Республики Крым лишились части урожая картофеля, так как из-за аномальной жары и высокой температуры почвы посаженные семена погибли, сообщил ТАСС депутат Госсовета региона, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Правда" Валерий Хаситошвили.

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