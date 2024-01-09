Путевой очерк #1 длительного автопутешествия на кемпере

Тема автодомов оказалась востребованной среди пикапов. И хотя мне поначалу казалось, что знание отдельных подробностей и неочевидных намеков на автодом - тема более интересная, чем привычный десятилетиями формат отчетов о том, как кто-то куда-то ехал; возможно, это не совсем так.
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