Мексика объявила о разрыве дипотношений с Эквадором после штурма посольства

О решении сообщил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отдал распоряжение министру иностранных дел страны Алисии Барсене приостановить дипломатические отношения с Эквадором.
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