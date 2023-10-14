5 экранизаций, чтобы пережить дождливую осень

«Сноб» и книжный сервис «Литрес» собрали список книжных экранизаций для семейных осенних вечеров. Кадр из фильма «Тайная жизнь пчел» Фото: Fox Searchlight Pictures Сью Монк Кидд, «Тайная жизнь пчел» Роман американской писательницы Сью Монк Кидд оставался в списке бестселлеров New York Times несколько лет.