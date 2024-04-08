TikTok впервые ушел в минус в России. Соцсеть перестала быть прибыльной

С тех пор, как TikTok в 2020 году начал подавать отчетность в ФНС России, китайская социальная сеть впервые продемонстрировала убытокКак сообщает ТАСС, соцсеть TikTok в 2023 году впервые ушла в убыток по результатам деятельности в России.